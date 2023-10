Die Memoiren „The Woman in Me“ (Die Frau in mir) sorgen bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart (24. Oktober) ordentlich für Schlagzeilen. Britney Spears (41) breitet darin ihr turbulentes Leben aus und erzählt offen über sehr intime Dinge. Beispielsweise über ihr Kind mit Justin Timberlake, das sie abgetrieben hat. Oder auch über ihren Nervenzusammenbruch im Jahr 2007, infolgedessen sie sich eine Glatze rasiert hatte. Ihren Fans sind diese Bilder noch allzu gut in Erinnerung

Stichwort Bilder: Die US-amerikanische Popsängerin ist sehr aktiv auf Instagram und versorgte ihre Follower regelmäßig mit Schnappschüssen und Videos; zuletzt mit etwas verstörenden Messertänzen. Doch damit ist nun (vorerst) Schluss. Spears deaktivierte nämlich ihr Instagram-Profil. Möchte man sie öffnen, erscheint der Hinweis „Diese Seite ist leider nicht verfügbar“.

Kurz davor veröffentlichte sie ein Statement, in dem sich dafür entschuldigte, wenn die Inhalte ihrer Memoiren irgendjemanden verletzt haben sollten.

Ein Auszug aus ihrem Instagram-Posting: „Mit meinem Buch wollte ich auf keinen Fall jemanden beleidigen. Die Schlagzeilen, die ich lese, gefallen mir nicht... genau deshalb habe ich vor vier Jahren das Geschäft aufgegeben! Der größte Teil des Buches ist von vor 20 Jahren... Ich habe mich weiterentwickelt, und von hier an ist es ein schöner Neuanfang!!! [...] auch wenn einige beleidigt sein mögen, hat es mir einen Abschluss für alle Dinge gegeben, für eine bessere Zukunft!!!“

Ihr Rückzug aus Instagram muss allerdings nicht permanent sein. Man kann seinen Account auch wieder aktivieren. Spears stellte ihr Profil auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal für kurze Zeit offline.