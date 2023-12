In Kooperation mit dem Steirischen Volksliedwerk entstand ein Liederheft mit 13 stimmungsvollen Weihnachtsstücken, das vor einigen Tagen der gedruckten Kleinen Zeitung beigelegt war. Hier können Sie es nun als PDF downloaden und auch ausdrucken. So sind Sie am Heiligen Abend textsicher, wenn Sie mit Ihren Liebsten beim Weihnachtsbaum einige Lieder anstimmen.

Ein schönes Weihnachtsfest wünscht Ihnen Ihre Kleine Zeitung!