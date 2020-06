Ein Vater fordert: Die Bemessung des Karenzgeldes aus dem gemeinsamen Einkommen von Mutter und Vater

Ein Vater fordert: Die Aufhebung des verpflichtenden Grundwehrdienstes für Männer oder Einführung eines verpflichtenden Sozialdienstes für Frauen und Männer

Väter brauchen: einen rechtlichen Anspruch auf Ganztagskinderbetreuung

"Väter mussen sich selber fordern"

Das wünscht sich einer unserer Kollegen:

"Ich fordere am Vatertag dazu auf, dass Väter sich selbst fordern. Es liegt an ihnen, anwesend zu sein, und es ist nicht immer die böse Arbeitswelt daran schuld, wenn sie es nicht sind. Es liegt an ihnen, ihren Kindern die Welt zu erklären und das nicht dem Internet zu überlassen. Es liegt an ihnen, mindestens die halbe Verantwortung in allen Bereichen zu übernehmen. Die Welt ist dazu bereits, jetzt müssen es nur noch die Männer sein. Es liegt an ihnen, ihre Kinder in den Arm zu nehmen und mit ihnen zu schmusen. Männer dürfen längst Gefühle zeigen. Wenn sie es nicht tun, hat das etwas mit dem Mann zu tun und nicht mit der ignoranten Gesellschaft. Es liegt auch an ihnen, den Vätern, Fehler zu machen und einmal völlig ratlos zu sein. Beides ist erlaubt. Nobody is perfect. Nicht einmal wir Männer. Was nicht erlaubt ist, ist immer nur Ausreden zu suchen (und zu finden) und zu fordern, dass es jemand anders richten soll. Vater zu sein ist das Schönste auf der Welt. Und das Forderndste natürlich."