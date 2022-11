Ein britischer Angler hat einen wahrlichen großen Fang gemacht, nämlich einen Riesengoldfisch. Der gigantische Seebewohner bringt demnach staatliche 30 Kilogramm auf die Waage und wurde von Andrew Hackett in der französischen Champange gefangen. Ebendort befinden sich die Bluewater Lakes, eine Karpfenfischerei.

Denn auch Goldfische gehören zur Familie der Karpfenartigen. Aber der gefangene Gigant ist genau genommen eine Mischung aus einem Lederkarpfen und einem Koikarpfen. Vor zwanzig Jahren wurde er in dem See ausgesetzt und hat sich seitdem als schwer fassbar erwiesen.

Doch, was vielen anderen Anglerinnen und Anglern nicht gelungen ist, hat Hackett geschafft. 25 Minuten hat es laut seinen Schilderungen gebraucht, um seinen Fang an Land zu bringen. "Du brauchst eine größeres Goldfischglas", sei der erste Gedanke nach dem Fang gewesen, erzählte Hackett gegenüber BBC News. Doch, das war gar nicht notwendig, denn der "The Carrot" genannte Riese wurde wieder in den See entlassen.