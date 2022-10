Bereits in seiner Kindheit nähte der 19-jährige Marc Dudek für seine Familie und sich selbst leidenschaftlich gerne neue Kleidungsstücke - jetzt darf sich der Schüler über ein Nachwuchsstipendium des renommierten Luxusjuwliers Bucherer freuen, das in Zusammenarbeit mit der Modeschule Hetzendorf vergeben wurde.

"Für mich stand immer schon fest, dass ich mal was mit Modedesign machen möchte", so Dudek. "Mit acht habe ich mich schon umgeschaut, wo man so etwas lernen kann." Am Ende landete der junge Designer an der Modeschule Hetzendorf, wo er dieses Jahr seinen Abschluss machte. "Ich habe mich dabei stark auf die 60er-Jahre fokussiert, weil ich es stilistisch ein wenig als mein Jahrzehnt beschreibe", erklärt Dudek, den auch die Raumfahrt schon immer fasziniert hat. "Passend zur ersten Mondmission 1969", schmunzelt er.

Blaue Rennwagen und Panton Chairs

Mit der neuen Kollektion der Uhrenlinie Bucherer BLUE, die als Inspirationsgeber für den Stipendiumsbewerb fungierte, fand der 19-Jährige ein passendes Gegenstück zu seinen bereits existierenden Visionen für seine Abschlussarbeit. "Das Blau der Kollektion hat mich stark an das Weltall und die Quellen erinnert, von denen ich mich ohnehin für meine Arbeit in Hetzendorf habe inspirieren lassen, deswegen ging der Wettberwerb damit beinahe Hand in Hand", schmunzelt Dudek.

Marc Dudek mit der Bucherer-Rennwagenskulptur © Andreas Tischler / Vienna Press (Vienna Press / Andreas TISCHLER)

Unter dem Titel "Space Race" präsentierte der Wiener seine Kollektion im Sommer der Jury, die unter anderem die steirische Designerin Lena Hoschek und Künstler Franz-Josef Bauer umfasste. Dabei verknüpfte der Jungdesigner das intensive Royalblau der Bucherer-Kollektion und eines der Kollektionshighlights, einer Rennwagen-Skulptur mit Zeitanzeige, mit den Formen und Schnitten der 60er-Jahre. Für die Präsentation, die bereits im Sommer stattfand, setzte er die Models und seine Designs zudem unter Einsatz von Panton Chairs in Szene. "Die Formgebung der Uhren hat mich an diese ikonischen Stühle erinnert, die ebenfalls aus den 60ern kommen", so Dudek über das Gesamtkonzept.

Eindrucksvolle Symbiose

Der Jury schien es zu gefallen, der 19-Jährige setzte sich gegen acht andere Modeschaffende aus der Abschlussklasse der Modeschule Hetzendorf durch. Jurymitglied Lena Hoschek, die selbst das College der Modeschule besuchte, stachen die Designs des jungen Designers sofort ins Auge: "Das Gesamtkonzept war einfach durchwegs stimmig, die Auswahl der Möbel, der Models und die Designs an sich haben eine schöne, eindrucksvolle Symbiose ergeben. Eine Marke wie Bucherer erwartet jemanden, der auf einem hohen Level arbeitet und Marc war in diesem Fall wirklich überragend.

Eine der Auslagen, die Marc Dudek gestaltet hat © Andreas Tischler / Vienna Press (Vienna Press / Andreas TISCHLER)

Neben einer Prämie über 6000 Euro darf sich Dudek nun auch im Wiener Flagship-Store von Bucherer kreativ austoben und die Auslagen zwei Wochen lang nach seiner Vision gestalten. Seine modischen Kreationen werden ebenfalls im Store präsentiert. Bucherer-Geschäftsführer Julien Rossier freut sich: "Wir sind beeindruckt, wie gut es den jungen Talenten gelungen ist, den innovativen Geist von Bucherer BLUE einzufangen. Bucherer ist stolz darauf, aufstrebende Visionäre in der entscheidenden Phase, zu Beginn ihrer Karriere unter die Arme zu greifen und sie zu fördern."