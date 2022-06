Drei Tage lang befand sich das niederländische Königspaar auf Staatsbesuch in Österreich. Königin Máxima beeindruckte in zahlreichen eleganten Roben von Stella McCartney und Jan Taminau.

Österreich wandelte in den letzten drei Tagen auf royalen Pfaden - das Königspaar der Niederlande, Willem-Alexander und Máxima, statteten der Alpenrepublik einen Besuch ab und sahen sich in Wien und Graz um.

Zahlreiche Termine nahmen die beiden während ihres Besuches wahr - und Königin Máxima gelang es jedes Mal, die Blicke mit ihren außergewöhnlichen Kleidern auf sich zu ziehen. Ein Statement setzte das Königspaar schon während seiner Ankunft in Wien am Montag. Während Máxima in einem karminroten Kleid mit Cape und breitkrempigem Hut aus dem Flugzeug stieg, trug König Willem-Alexander eine rot-weiß gestreifte Krawatte - eine Hommage an die österreichischen Landesfarben.

High Heels in Schwarz und Gold

Für das Staatsbankett mit Bundespräsident Alexander van der Bellen und seiner Ehefrau Doris Schmidauer schlüpfte die Königin anschließend in ein eng anliegendes One-Shoulder-Kleid der Designerin Stella McCartney. Das Kleid, das an die Robe einer griechische Göttin erinnert, trug Maxima bereits bei einem Gala-Dinner vor drei Jahren in Amsterdam. Abgerundet wurde der Look durch eine Devant-de-Corsage-Brosche, zum Kleid passende Perlenohrringe und einem besonderen Hingucker - goldene High Heels von Gianvito Rossi.

Die Blicke auf sich zog Máxima auch am Tag darauf beim Konzert des niederländischen Kammerchors im Konzerthaus in Wien. In einem wallenden Kaftan-Kleid des niederländischen Designers Jan Taminau schritt die Königin über den roten Teppich. Der Ombré-Farbverlauf von rot zu beige und der dunkelblaue Streifen machten das Kleid mit Schleppe zu einem modischen Hingucker. Mit dunklen High-Heels und einer großen Kette mit Anhänger strahlte der royale Besuch Glamour und moderne Eleganz aus.

Schleppen und Capes

In einem petrolfarbenen Spitzenkleid mit passendem Fascinator griff die niederländische Königin dann beim "Community Cooking" in der Brotfabrik der Caritas Wien zum Kochlöffel - auch eine Schürze gab es für Máxima.

Nicht nur in Wien dominierten in der Garderobe der Königin Kleider mit Schleppe und Capes, auch beim abschließenden Besuch in Graz entschied sich Máxima wieder für einen ähnlichen Schnitt. In einer zartblauen Robe mit transparentem Cape und filigranen Blumen- und Schmetterlingsstickereien machte sie sich mit ihrem Ehemann und dem Bundespräsidentenpaar im Zug auf nach Graz. Mit einem bronzefarbenen Haarreifen mit Blumenschmuck komplettierte sie den Look, mit dem sie der Murinsel, dem Schloßberg und der Alten Universität einen Besuch abstattete.