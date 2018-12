Facebook

Im nächsten Jahr soll die Koralle zumindest modisch wieder leuchten © (c) AP (Kevin Hagen)

In den Meeren schimmern die Korallen vielerorts nur noch gräulich-weiß - abgestorben. Doch im Jahr 2019 soll die Koralle zumindest modisch wieder leuchten: Das US-Unternehmen Pantone hat Korallenrot, genauer: Pantone Living Coral, zur Farbe des nächsten Jahres gekürt.

Das Unternehmen wählt jedes Jahr eine Farbe aus und setzt einen Trend. 16-1546 heißt die Farbe im Fachjargon, in der Sprache der Farbexperten steht diese Zahlenkombination für den unvergleichlichen Korallenton, "ein anregendes und lebensbejahendes Orange mit goldenem Unterton", wie das US-Unternehmen mitteilte.

Hintergrund Pantone hat internationale Farbsysteme für die Druck- und Grafikindustrie ebenso wie für die Modebranche geschaffen hat und wählt jedes Jahr eine Farbe aus. Pantone wählt seit rund 20 Jahren jährlich eine Farbe aus. Berücksichtigt werden unter anderem Trends in der Unterhaltungs- und Filmbranche, in Kunstsammlungen und Werken neuer Künstler, in der Mode, im Design und an beliebten Reisezielen. Mit der Wahl kommt eine weltweite Werbemaschinerie in Gang.

Sie sei nicht als Reaktion auf den Zustand der Korallenriffe gewählt worden, sagte die Leiterin des Pantone-Farbinstituts, Leatrice Eiseman. "Trotz dieser düsteren Realität in unseren Weltmeeren möchten wir mit dieser Farbe die Schönheit von Korallenrot in seinem natürlichen, lebendigen Zustand feiern und in den Blickpunkt rücken - ebenso wie in den anderen Erscheinungsformen wie im Sonnenuntergang sowie in Flora und Fauna."

Die Farbe des Jahres 2019 Foto © Pantone

Trendfarbe 2019: So tragen Sie Korallenrot Cardigan 16-1546: So heißt Korallenrot, die Farbe des Jahres 2019 im Fachjargon. Hier verwendet für einen Cardigan von Marina Rinaldi. Marina Rinaldi Krawatte Die Farbexperten von Pantone wählten "ein anregendes und lebensbejahendes Orange mit goldenem Unterton" zur Farbe des Jahres 2019. In der Kombination mit Beige zeigt diese Krawatte von Hermes wie Mann Korallenrot tragen kann. Hermes Tasche Pantone hat internationale Farbsysteme für die Druck- und Grafikindustrie ebenso wie für die Modebranche geschaffen hat und wählt jedes Jahr eine Farbe aus. Diese Tasche von Emporio Armani kombiniert Korallenrot mit Beige und Schwarz. Emporio Armani Als Wandfarbe Dass sich Korallenrot auch als Wandfarbe eignet, zeigt dieses Ensemble, wobei mit roten Accessoires Akzente gesetzt werden. Living at Home Haute Couture In der Haute Couture zeigt Marc Jacobs in der Frühjahrskollektion 2019 wie sich Korallenrot trägt. (c) AP (Kevin Hagen) Sessel Korallenrot kann man nicht nur anziehen, wie dieser Sessel von Lucidi Pevere zeigt. Lucidi Pevere Langschnauzen-Korallenwächter Am allerbesten weiß natürlich der Langschnauzen-Korallenwächter wie man Korallenrot trägt. (c) The Ocean Agency - stock.adobe.com 1/7

Auch Grün und Honig im Rennen

Der US-Konzern ist aber nicht der einzige, der alljährlich auf Trendsuche geht. Hatte Pantone vor zwei Jahren Grün auserkoren, so ist dies bei PPG Paints jetzt dran: Das Unternehmen, das unter anderem Farben und Beschichtungen anbietet, wählte ein dunkles Grün namens "Night Watch" für 2019. Der Ton stehe für die Kraft der Natur und gebe deren beruhigende, belebende Euphorie wieder. "Night Watch" könne im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und werde auch in anderen Segmenten, etwa bei Möbeln, Kleidung oder Autos eine herausragende Rolle spielen, teilte eine Sprecherin mit.

Die Farbe Night Watch als Empfehlung für die Wandfarbe © PPG Paints

Für das Unternehmen AkzoNobel unter anderem mit der Farben- und Lack-Marke Dulux ist 2019 der Cremeton "Spiced Honey" die Farbe für die heimischen Wände, innen wie außen. Sie könne je nach Kombination beruhigend, entspannend, behaglich oder dynamisch wirken. "Dieser warme Bernsteinton vermittelt die Stimmung von neuem Optimismus - den Wunsch, positive Energie entstehen zu lassen."

Der Farbton Spiced Honey von AkzoNobel Foto © AkzoNobel

Es ist eine warme, fröhliche, einladende und wirklich wunderschöne Farbe, mit der ich mich sehr wohlfühle. Leatrice Eiseman über Korallenrot

Allerdings kommt der Farbtrend aus den USA nicht immer überall an. Im vergangenen Jahr hatte Pantone die Farbe 18-3838 gekürt, ein Ultra-Violett, dunkles Lila. "Obwohl wir keine Verkaufszahlen oder Statistiken liefern können, haben wir ohne jeden Zweifel während der vergangenen Jahre ein wachsendes Interesse an der Farbe des Jahres als kulturelle Bewegung beobachtet", sagte Eiseman. Für sie ist nächstes Jahr auch persönlich die Pantone Farbe 16-1546 angesagt: "Ja, ganz sicher werde ich Living Coral tragen", antwortete sie. "Es ist eine warme, fröhliche, einladende und wirklich wunderschöne Farbe, mit der ich mich sehr wohlfühle. Ich bin überzeugt, dass viele andere Menschen es genauso empfinden werden."

>>> Das war die Farbe des Jahres 2018:

Pantone Modefarbe 2018: Ultra Violet Ultra Violet“ wurde vom Farbinstitut Pantone auserkoren, „weil es dramatisch, provozierend, nachdenklich“ sei. Somit löst das blaustichige Lila mit dem Farbcode 18-3838 seinen Vorgänger „Greenery“ würdig ab. (c) AP Obwohl es ihm in Sachen Sprichwörtern um einiges nachsteht. Statt grün vor Neid oder hinter den Ohren kann man sich in Violett also nur selbst einen Namen machen. Vielleicht: Nett in Violett? (c) APA/EPA/IAN LANGSDON (IAN LANGSDON) Es ist aber auch für den großen Auftritt auf dem Roten Teppich geeignet wie Schauspielerin Amy Adams beweist. (c) John Shearer/Invision/AP (John Shearer) Es geht aber auch düsterer. Da Violett durch die Mischung von gesetztem Blau und feurigem Rot entsteht, sind auch seine Facetten vielseitig. Je rötlicher der Ton, desto leidenschaftlicher. Je bläulicher, umso beruhigender - deshalb gilt Violett auch als Farbe der Transzendenz. (c) APA/THOMAS LERCH (THOMAS LERCH) Auf den Geschmack gekommen? Hier einige violette Insprirationen: Hose von Banana Republic um 99,95 Euro. Daunenmantel von Boss Orange um 295,95 Euro. Kleid von Dorothy Perkins um 43,95 Euro. Jacke von Michael Kors um 174,95 Euro. Reebok um 89,95 Euro. Kuscheln in Violett. (c) Africa Studio - stock.adobe.com Bluse von Tommy Hilfiger um 74,95 Euro. Prince stand mit Liebeskummer im Purple Rain, tierische Sänger wie die männlichen Exemplare des Amethystglanzstars setzen seit jeher auf Violett. (c) Zoo Basel Stiefelette von Call it Spring um 69,95 Euro. Auch an der Wand zeigt sich Lila von seiner besten Seite. (c) Africa Studio - stock.adobe.com J. Crew 54,95 Euro. Kiomo 19,95 Euro Max & Co. um 89,95 Euro Auch Minnie Mouse weiß in welcher Farbe sie Mickey am besten um den Finger wickelt. (c) AP (Thibault Camus) Modström 69,95 Euro Lila Pause in den eigenen vier Wänden (c) Africa Studio - stock.adobe.com Von Pantone um 9,95 Euro Von Pume um 32,95 Euro Topshop Boutique um 59,95 Euro 1/23

Wer dem nicht folgen kann oder Koralle zu plakativ findet, muss nicht verzagen. Es finden sich auch andere Trendeinschätzungen. Die renommierte Modezeitschrift "Vogue" etwa sieht nächstes Jahr Erdfarben und natürliche Materialien vorne: "Mutter Natur ist modisches Vorbild." Am Ende könnte die Farb-Prognose lauten: 2019 wird bunt.