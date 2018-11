Facebook

© blende11.photo - stock.adobe.com

Sie ist zwar nicht die kleinste Tasche der Welt, aber dennoch sehr unnütz. Gemeint ist die aufgenähte Tasche auf Jeanshosen. Sie wissen schon, die rechts vorne. Aber für was ist sie denn jetzt eigentlich gut? Kleingeld, Schlüssel oder Kaugummi? Falsch gedacht.



In der Mini-Jeanstasche wurde ursprünglich die Taschenuhr verstaut. Die Idee geht auf den Gründervater der Jeans zurück. Nämlich Levi Strauss, dem Gründer der Marke LEVI'S. Eigentlich wurde die Kette der Uhr in der Westentasche befestigt. Aber die Goldgräber im 19. Jahrhundert mussten sich an ihrer Arbeitskleidung orientieren. Daher wurde die kleine Tasche ins Leben gerufen. Die Idee war offenbar so praktisch, dass die meisten Hersteller so eine Tasche an ihre Hosen nähten.