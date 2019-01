Facebook

Sie führte lange ein Schattendasein, wurde in die dunklen Ecken des Kastens weggesperrt und verleugnet. Aber für die gewissen Stunden, abseits vom Alltagsstress, in denen man nicht von einem Bündchen gezwickt und gedrückt werden wollte, war sie dann doch wieder gut genug. Beim Fernsehgammeln, Staubsaugen oder Müllrausbringen. Wer das Glück auf seiner Seite hatte, wurde dabei auch nicht von den am Balkon rauchenden Nachbarn milde belächelt. Nachbarazzi. Bloß nicht gesehen werden mit dem grauen verwaschen-ausgebeulten Ungetüm von Beinkleid, das einem zu Hause den Freiraum lässt, den man nach dem Job so dringend braucht. Eigentlich ganz schön undankbar.

Doch die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Mode und Moden. Heute gilt: Laufsteg statt Davonlaufen bei Sichtkontakt. In nur wenigen Tagen, am 21. Jänner, wird sogar der Internationale Tag der Jogginghose gefeiert. Ein Grund mehr sich ihr auf die ausgeleierten Fersen zu heften.

Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Karl Lagerfeld

Hausarrest

Zu ihren Anfängen umschmiegte sie zum Beispiel noch Athletenkörper, Hochleistungssportler sollten sich in der dehnbaren Hose besser aufwärmen können. Der französische Sportartikelhersteller „Le Coq Sportif“ brachte deshalb in den 1920er-Jahren eine schlichte Jerseyhose auf den Markt. In den 70ern wurde die Jogginghose dann zusehends von jenen getragen, die die Sache nicht mehr ganz sportlich sahen. Bis sie in den 80ern aus Nylonstoff und in den schrillsten Farben sogar in den angesagtesten Diskotheken antanzen durfte. Rapper wie die Herren von Run DMC machten das gute Stück gesellschaftsfähig.

Ein letztes Aufbäumen vor dem Verfall. In den folgenden Jahrzehnten wurde sie zum Markenzeichen der „Generation Privatfernsehen“. Hanteln wurden gegen die Fernbedienung getauscht. Designer Karl Lagerfeld meinte sogar, dass Menschen in Jogginghosen die Kontrolle über ihr Leben verloren hätten.

Der Hausarrest sollte aber nicht ewig andauern. Schon vor einigen Jahren tauchte die Jogginghose als sogenannte „Athleisure“, funktionale Sportmode, wieder auf den Laufstegen auf - in edleren Materialien und raffinierteren Schnitten. Mit Blazer und Bluse, Sakko und Hemd ist die Jogginghose sogar bürotauglich. Ob sie sich wohl schon nach den ruhigen, alten Zeiten sehnt?

Jogginghosentag Karl Lagerfeld behauptete im Jahr 2012 in einer TV-Show: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Dass das nicht zutrifft, zeigen die Anhänger des „Internationalen Jogginghosentages“, der am 21. Jänner gefeiert wird. Er wurde 2009 von Grazer Schülern ins Leben gerufen, die sich der Image-Politur des gemütlichen Kleidungsstücks annahmen. Mittlerweile führen Menschen aus über 50 Ländern an diesem Tag ihre Jogginghose aus.

