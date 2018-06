Facebook

Freddie Gibbs. © UIG via Getty Images (PYMCA)

Geschichten über das Telefon beginnt man am besten mit einem kurzen Rückblick. Das ist ein guter Kniff, denn früher oder später müssen alle irgendwie lachen: die einen beim Vierteltelefon, bei dem man nie ganz sicher war, ob der Nachbar, der Bruder oder doch vielleicht der Geheimdienst mithört. Die anderen lachen spätestens bei den ersten Mobiltelefonen, die ihren Namen gar nicht verdienen: Mitunter waren die Teile so schwer, dass Mobilität nur mit erheblicher Anstrengung zu bewältigen war. Von koffergroß bis brikettähnlich. Ganz ehrlich: Der Technik wird ja gemeinhin Humorlosigkeit unterstellt, aber an der Genese des Mobiltelefons sieht man: Sie ist bisweilen zum Brüllen komisch.



Was aber jeder von uns auch ablesen kann, ist die enorme Geschwindigkeit, mit der Technologie unser Leben verändert. Evolution mag langsam und beständig sein, vom Menschen gemachte Technologie ist auf Speed ausgerichtet, auf Full Speed. Und wie es so ist mit dem Menschen: Geschwindigkeit liegt ihm nur in kontrollierten Dosen. Und trotzdem bleibt immer irgendetwas auf der Strecke, die Technologie prescht vor, die Menschen hinterher und es stellt sich die Frage: Passt noch immer alles? Fragt man US-Musiker Jack White, wird er Ihnen sagen: Nichts passt mehr. White war einer der ersten Künstler, die bei ihren Konzerten die Notbremse gezogen haben: Im Konzertsaal gilt absolutes Handyverbot.