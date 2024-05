Eine Bauanleitung für das Doppelbett „Phigärø“ des unmöglichen Möbelhauses Idea. Ein Don Giovanni, der zum vermeintlichen Terroristen wird. Ferrando und Guglielmo, die mit blauweißen Schals des SSC Napoli um den Hälsen auf der Bühne Fußball spielen. Eine Despina, die einen Riesenjoint raucht und gleich das ganze Ensemble in einer Psychedelic-Party mittanzen lässt…



Non così fan tutte! Nein, das machen nicht alle so, wenn sie Mozart inszenieren. Davide Livermore allerdings schon. Der aus Turin stammende Autor, Schauspieler, Choreograph und Regisseur hat sich für „Un folle journée“ bei den Salzburger Pfingstfestspielen tatsächlich etwas Verrücktes ausgedacht, um ein von Festivalintendantin Cecilia Bartoli zusammengestelltes Opernpasticcio umzusetzen. Große Arien von Wolfgang Amadeus Mozart sollten offenbar anders als üblich abheben, und wo ginge das besser als auf einem Airport, mit einer Airline mit dem bezeichnenden Namen WAM?

Allerdings: Auf dem Flughafen Lorenzo da Ponte stecken die Menschen fest. Cancelled, cancelled, cancelled. Aber wenn schon alles ausgefallen ist, dann macht man doch am besten gleich selbst etwas Ausgefallenes. Also hört und sieht man im Großen Festspielhaus, durch ein cleveres Bühnenbild samt Schalter, Anzeigentafel und Panoramafenster sowie Videos zur Abflughalle mutiert, wie sich nach der Intention von Livermore „an diesem ungewöhnlichen Ort die Wege all der Figuren aus den drei großen Da Ponte-Opern kreuzen“.

Der bunte Arien-Reigen geriet mit herrlich choreographiertem Tohuwabohu, Witz, Irrwitz und Slapstick (etwa durch einen dauernd stolpernden Kellner namens Rolando Villazón) zu weit mehr als bloß einem Hit-Wurlitzer. Dafür sorgt auch ein bestens disponiertes und spiellauniges Ensemble, bei dem man Lea Desandre, Prinzipalin Cecila Bartoli selbst und mit Daniel Behle wohl einen der führenden Mozart-Sänger unserer Tage noch hervorheben muss. Pianist Daniil Trifonov konnte als Luxusbegleiter für eine Konzertarie gewonnen werden, Gianluca Capuano legte mit seinen spritzigen Musiciens du Prince – Monaco instrumental rote Fäden. Und nicht erst durch Il Canto di Orfeo und den Bachchor Salzburg, die geradezu swinglesingerisch den Auftakt zu dem Heidenspaß gaben, kam mit „Se vuoi, puniscimi“ aus dem Mozart-Oratorium „Davide penitente“, einem achtstimmigen Lamento, auch Ernstes und Berührendes an diesem „verrückten Tag“ hinzu.

Lamentieren kann man auch darüber, dass dieses einmalige Pasticcio auch tatsächlich einmalig bleibt und keine weitere Aufführung erlebt. Oder nach dem Riesenjubel etwa doch? Wer Bartoli/Livermore/Capuano fix wieder genießen möchte, hat aber schon demnächst Gelegenheit dazu: Das Erfolgsgespann bringt am 6., 7. und 8. Juli nach 65 Jahren erstmals wieder Georg Friedrich Händels packendes Drama „Giulio Cesare in Egitto“ in die Wiener Staatsoper.

salzburgerfestspiele.at

wiener-staatsoper.at





Die französisch-italienische Mezzosopranistin Lea Desandre (in Stiefeln) stach aus dem feinen neunköpfigen Ensemble noch heraus © Salzburger Festspiele /Marco Borrelli