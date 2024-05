1 Mein Lieblingssong

“Legalise It” von Peter Tosh. Ich bin der festen Überzeugung, dass Drogenkonsum entkriminalisiert werden sollte und dass man den Abhängigen besser helfen sollte. “Legalise It” bringt diese starke Botschaft perfekt zum Ausdruck.



2 Der Song, der mich gerettet hat

“Tubular Bells” von Mike Oldfield. Es war die erste Platte unseres Labels Virgin Records und hat uns auf die Landkarte gebracht. Sie kam 1973 heraus und bestand eigentlich aus zwei Songs. Sie wurde zu einer der meistverkauften Platten des Jahrzehnts. Danke, Mike!



3 Musik, die mich aufmuntert

Boy George singt “Karma Chameleon” und macht damit einfach Freude, die mich in die Vergangenheit versetzt und mich zum Lächeln bringt.

4 Das Musikstück, das mich zuletzt zum Weinen gebracht hat

„Colours Fade” von meinem Sohn Sam, das von seiner Großmutter handelt - meiner Mutter Eve. Er schrieb es, nachdem er sie zum letzten Mal gesehen hatte. Sie starb 2021.



5 Ein Konzert, das ich gerne besuchen würde

Eines auf der “Hackney-Diamonds”-Tournee der Rolling Stones. Ich habe sie im Laufe der Jahre etwa 15 bis 20 Mal gesehen. Ich war 1969 sogar bei dem großen Gratiskonzert im Hyde Park in London dabei. Als wir sie 1992 bei Virgin unter Vertrag nahmen, sagte einer meiner Manager: „Die sind total verrückt. Die sind zu alt. Wir werden den Vorschuss nicht zurückbekommen, und Keith Richards wird kein weiteres Jahr durchhalten”.



6Das Instrument, das ich spiele

Leider ist jede Faser meines Körpers unmusikalisch. Aber ich bin der erste am Tisch, der aufsteht und tanzt, wenn die Musik losgeht.

7 Das Instrument, das ich gerne erlernt hätte

Mit 13 habe ich versucht, Gitarre autodidakt aus einem Buch zu lernen, weil ich dachte, das sei der beste Weg, um eine Freundin zu finden. Hoffnungslos.



8 Meine liebste TV-Serie

“Bad Sisters” ist fesselnd. Sie hat mir so gut gefallen, dass ich Bono eine kleine Nachricht geschickt habe, um ihm zu sagen, wie toll seine Tochter Eve [Hewson] darin ist.

9 Die Fernsehsendung, die ich aufgegeben habe

“The Apprentice”, die Fernseh-Reality-Show mit Donald Trump.

10 Eine Dokumentation, nach der ich süchtig bin

“20 Tage in Mariupol” ist ein erschütternder Blick auf die russische Invasion. Die Ukrainer kämpfen und sterben für die gesamte freie Welt, durch ihre Tapferkeit und Aufopferung fühlt man sich ganz klein.



11 Ich habe ein ganzes Wochenende damit verschwendet

“Friends” zu schauen. Mit meinen Kindern. Wir haben nicht aufgehört und sehr viel gelacht, also war es nicht ganz umsonst.



12 Mein Lieblingsfilm

“1984”, der letzte Auftritt des großen Richard Burton. Ich traf ihn bei den Dreharbeiten in den berühmten Shepperton Studios, und er war einfach wunderbar. In der George-Orwell-Verfilmung spielte auch der wunderbare John Hurt mit. Wir wurden sehr gute Freunde und verbrachten viele lange Nächte in Irland.



13 Wenn ich ein Gemälde besitzen könnte, wäre es

Ich bin ein großer Beatles-Fan, deshalb würde ich gerne das Originalgemälde von Peter Blake und Jann Haworth für das Cover von “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” besitzen. Es ist ikonisch.



14 Der Ort, an dem ich mich am glücklichsten fühle

Auf meiner Privatinsel Necker Island, Teil der Virgin Islands in der Karibik - mit meiner Frau Joan und der ganzen Familie. Wir versuchen, mindestens einmal im Jahr mit allen Enkelkindern dorthin zu fahren. Das sind die Momente, die ich am meisten genieße.

15 Ein Vergnügen, von dem ich nicht lassen kann

Ich bin süchtig nach Pickleball, das Elemente von Tennis, Tischtennis und Badminton verbindet. Beides kann ich stundenlang spielen. Dann merke ich, dass ich mich damit einfach nur vor der Arbeit drücke.

16 Ich veranstalte eine Dinnerparty mit meinen Wunschgästen aus der Geschichte

Ich würde herausragenden Persönlichkeiten aus jenen Gebieten einladen, die mich am meisten interessieren. Unter den Entdeckern Sir Francis Drake und Kapitän Robert Falcon Scott. Unter Politikern Winston Churchill und Barack Obama. Und für die Luftfahrt würde ich die Gebrüder Wright und Buzz Aldrin nehmen. Stellen Sie sich diese Unterhaltung vor!



17 Und dabei lege ich folgende Musik auf

Ich würde die Spice Girls und John Lennon dazu bringen, in der Ecke ein akustisches Live-Konzert zu geben.



18 Mein favorisiertes Bühnenstück

“Come from Away” ist eine faszinierende Geschichte über Flugpassagiere, die während des 11. September auf Neufundland gestrandet sind. Das Musical ist eine Geschichte der Hoffnung, weil es zeigt, wie Menschen im Angesicht des Schreckens zusammenhalten.

19 Der Text, den ich gerne geschrieben hätte

„Wenn du nicht tust, was du willst, wirst du verblassen / Du wirst mich nicht bei der Arbeit finden / Es macht zu viel Spaß, am Leben zu sein“ aus “Problems” von den Sex Pistols. Wenn ich die Sex Pistols höre, löst das immer noch ein rebellisches Gefühl in mir aus.

20 Das Buch, das ich gerade lese

Meine eigenen Memoiren, schonungslos. Ich musste sie für ein Hörbuch laut vorlesen, was bedeutete, dass ich tagelang in einem brütend heißen, provisorischen Studio auf Necker Island verbringen musste. Ich hatte eine alte Matratze und Decken zur Schallisolierung. Es war anstrengend, aber es hat auch großen Spaß gemacht, einige fantastische Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Manchmal dachte ich: „Der Typ ist total verrückt, was zum Teufel macht er da?“ Abgesehen davon habe ich gerade „Tisch für zwei“ von Amor Towles begonnen, und es gefällt mir sehr gut

21 Mein Lieblingsbuch

“21 Lektionen für das 21. Jahrhundert” von Yuval Noah Harari. Der israelische Historiker befasst sich mit einigen der komplexesten Fragen, denen die Welt gegenübersteht, und hat ein Händchen dafür, beängstigende, komplexe Themen nachvollziehbar und verständlich zu machen. Seine Bücher lesen sich wie Krimis.

22 Das Buch, von dem ich wünschte, ich hätte es geschrieben

“In 80 Tagen um die Welt” von Jules Verne. Es hat meine Abenteuerlust geweckt und viele Jahrzehnte später einen großen Einfluss auf meine Entscheidung gehabt, unsere rekordverdächtigen Ballonfahrten anzutreten.

23 Das Buch, das ich nicht zu Ende lesen konnte

“Middlemarch” von George Eliot, Pseudonym für die Schriftstellerin Mary Ann Evans ,war zu schwer für mich, als ich noch zur Schule ging. Ich habe vor, all die großartigen Bücher zu lesen, die ich verpasst habe, wenn ich endlich weniger umtriebig werde und gezwungen bin, in einem Sessel zu sitzen, aber dieser Tag kann warten.

24 Ein unterschätztes Buch

„The Art of Pollination: The Irrepressible Jane Tewson”. Das Buch von Martin Flanagan über die engagierte britische Philanthropin und Gründerin mehrerer gemeinnütziger Organisationen zeigt, wie Empathie die Welt verändern kann, wenn eine ungewöhnliche Kombination von Menschen zusammenkommt.



25 Ein überbewertetes Buch

Alle Business-Ratgeber. Sie sind trocken und selbstgerecht und ziehen sich einfach über Hunderte von Seiten mit sinnlosen Plattitüden hin. Ich sage: Vertrauen Sie Ihrem Instinkt, folgen Sie Ihrem Herzen und arbeiten Sie ohne Unterlass, bis Sie Erfolg haben!