Zwei Männer gehören in der Menschheitsgeschichte zu den berühmtesten, der Zimmermannsohn Jesus von Nazareth und sein Richter Pontius Pilatus. Er konnte nicht wissen, dass er es mit Gott zu tun habe, als er seine Hände in Unschuld gewaschen hat. Gott oder nicht Gott, ein Richter war schon vor zweitausend Jahren der Gerechtigkeit und dem Recht verpflichtet. Aus den Geschichtsquellen entsteht der Eindruck, Pontius Pilatus war der Sache leid und wollte sich des aufmüpfigen Wanderpredigers entledigen. Der opportune Richter konnte nicht wissen, dass dieser Tod den Globus verändern und sich eine neue Religion rasant in der Welt verbreiten würde.