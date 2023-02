Auf dem Parkplatz Dachsteinruhe an der steirisch-salzburgischen Landesgrenze ist es meist nicht ruhig, vielmehr ist er gut gefüllt. Der Aufstieg zur Bachl-alm und weiter ins Windlegerkar oder zur Sulzenschneid zählt zu den bekanntesten Ski- und Schneeschuhtouren zwischen Filzmoos und Ramsau. Das Gelände ist nicht allzu steil, zudem bieten die südseitigen Hänge zahlreiche moderate Abfahrtsmöglichkeiten.

Wie es der Name bereits vermuten lässt, befindet sich das Gipfelkreuz der Sulzenschneid (1990 m) nicht auf einem Gipfel, sondern am Bergrücken, der sich vom Sulzenhals in Richtung der Windlegerspitze zieht. Es ist eindrucksvoll von steil aufstrebenden Felstürmen und schroffen Gipfeln umgeben.

Die Route auf die Sulzenschneid © KLZ/Infografik

Unser Aufstieg beginnt nahe dem Gasthof Dachsteinruhe auf der Salzburger Seite der Landesgrenze. Zunächst geht es entlang der Forststraße bis zur Schaidlalm. Vor uns erhebt sich steil der Rötelstein. Wir halten uns rechts und folgen den Spuren durch einen schütteren Lärchenwald aufwärts bis zum Schnittlauchboden.

An der Wegmarkierung dort fällt die Entscheidung, ob man geradeaus in Richtung Windlegerscharte geht oder links den Spuren durch eine Rinne hinauf zum Sulzenhals folgt. In der Einsattelung zwischen Rötelstein und Sulzenschneid geht es dann rechts über einen Rücken bis zum weithin sichtbaren Gipfelkreuz.