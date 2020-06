Facebook

Vom Gipfelkreuz am Hohen Zetz eröffnet sich prächtig der Blick auf das Steirische Randgebirge © RAFFALT

Die Oststeiermark präsentiert sich in diesen Tagen wie ein Garten Eden. Die Natur schwelgt förmlich in einem Überfluss an Schönheit. Schon bei der Anreise von Weiz über Raas zum Ausgangspunkt am Gschnaidter Kreuz ist ihre Kraft zu spüren. Die gepflegten Bauernhöfe in der typisch oststeirischen Hügellandschaft werden von blühenden Streuobstwiesen eingerahmt.