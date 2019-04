Facebook

Neuschnee sorgt in den Radstädter Tauern für winterliche Verhältnisse © Herbert Raffalt

Der Schneefall der vergangenen Tage hat die Radstädter Tauern in eine prächtige Winterlandschaft verwandelt. Die Almhütten der Hintergnadenalm sind unter den Schneemassen kaum zu erkennen. Wer noch auf Winter eingestellt ist, ist hier an der richtigen Adresse. Die Südwiener Hütte (1802 m) oberhalb der Gnadenalm zwischen Obertauern und Zauchensee ist eines der beliebtesten Tourenziele der Region. Die gemütliche Alpenvereinshütte auf der Oberpleisling-Alm hat noch bis Ostern geöffnet.

Die Route auf den Spirziniger Foto © KLZ/Infografik

Rundherum liegen zwei lohnende Ziele für Schneeschuhwanderer: Südlich lockt der Scheibenkogel (1997 m) als einfaches Ziel und direkt daneben erhebt sich der Spirzinger (2066 m).

Foto © Herbert Raffalt

Vom Parkplatz an der Vordergnadenalm folgen wir dem präparierten Weg in südlicher Richtung zu den Hütten der Hindergnadenalm. Hier schwenken wir nach rechts und gehen entlang der Rodelbahn, die der Zufahrtsstraße bis zur Südwiener Hütte folgt. Dort halten wir uns rechts und folgen den Skispuren in Richtung Spirzinger. Zunächst geht es flach, dann etwas steiler hinauf zu einem Sattel. Hier folgen wir dem breiten Bergrücken, der vom Gipfel herunterzieht in Serpentinen bis hinauf bis zum Kreuz.

Die Tour Ort: Radstadt/Untertauern

Ausgangspunkt: Vordergnadenalm/Parkplatz (1290 m)

Gehzeit: Zur Südwiener Hütte 2 Stunden, zum Spirzinger 1 Stunde, gesamt 780 Höhenmeter

Auf den letzten Metern zum Gipfel muss man eine Schneewechte überwinden. Das Gipfelkreuz ist immer noch halb im Schnee versunken. Nachdem wir die Aussicht genossen haben, geht es entlang der Aufstiegsspur wieder hinunter zur Südwiener Hütte und weiter zum Ausgangspunkt.