Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Panoramaweg führt vom Rittisstadl zum Gipfelkreuz und zur Aussichtsplattform auf 1582 Metern © Herbert Raffalt

Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Wochen ist im Gelände nach wie vor Vorsicht geboten. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, findet dennoch viele Möglichkeiten, in der prächtigen Winterlandschaft unterwegs zu sein. Einer der schönsten Aussichtspunkte mit Blick auf die verschneiten Dachstein-Südwände ist der Rittisberg in Ramsau-Schildlehen. Der Erlebnisberg ist gut zu erreichen und der Aufstieg ist mit Schneeschuhen oder meist auch mit normalen Wanderschuhen gut zu gehen.

Die Route auf den Rittisberg Foto © KLZ/Infografik

Die Wanderung startet am Parkplatz in „Ramsau Beach“ an der Talstation der 4er-Sesselbahn. Zunächst geht es am Waldcafé-Liftstüberl vorbei, unmittelbar dahinter beginnt der Märchenweg. Man sollte möglichst an der Seite gehen, da der Weg auch von Skifahrern genutzt wird. Schon bald queren wir eine Piste, um gleich danach wieder auf den Waldweg zu kommen. Es geht kurzweilig vorbei an zahlreichen Märchenfiguren. Nach rund 1,5 Stunden erreichen wir den Höhenrücken am Rittisberg.

Foto © Herbert Raffalt

An einer Weggabelung, kurz vor dem Rittisstadl, schwenken wir nach links und folgen den Spuren zum Gipfel. Neben der Aussichtswarte thront ein gewaltiges Kreuz am höchsten Punkt des lang gestreckten Gipfels. Ohne Übertreibung bietet dieser Aussichtspunkt den besten Blick auf die nahen Südwände. Zurück geht es wieder bis zur Weggabelung und hier links zum nahen Höhenspielplatz „I love Rittisberg“ neben dem Rittisstadl. Der weitere Abstieg folgt der Aufstiegsroute.

Die Tour Ort: Ramsau am Dachstein

Ausgangspunkt: Freizeitpark „Ramsau Beach“ (1100 m)

Gehzeit: für den Aufstieg zum Gipfel rund 2 Stunden, 600 Höhenmeter