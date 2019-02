Bio wird hier auch mit „Bin in Ordnung“ buchstabiert: Das Hotel Der Daberer im Gailtal in Kärnten bietet Slow Food und noch viel mehr.

Bio-Hotel Daberer © Eva Gabriel

Wir sprinten in den Stillstand. Warum werden wir nicht langsam langsamer?“ Eine Songzeile der deutschen Sängerin Balbina könnte die Frage sein, auf die das Hotel Daberer die Antwort hat. Sogar die Forellen sind hier tiefenentspannt. Sie bewegen sich kaum unter der klaren Wasseroberfläche im Teich, sodass man meint, es seien Laubblätter. Zwar ist das Kärntner Gailtal nicht der Nabel der Welt, aber hier tut sich was, Stillstand geht anders. Die Familie Daberer, deren Urahn Thomas anno 1928 im winzigen Örtchen St. Daniel mit einem Heilbad startete, hat österreichweit in Sachen Bio und Entschleunigung etwas vorgelegt.

Gastgeberfamilie Daberer: Das Geschwisterpaar Christian (li.) und Marianne Daberer (re.) mit ihren Eltern Inge und Willi Foto © Neumüller/Daberer/KK

Naturspa, Naturpool

Biohotel ist Der Daberer, wie es sich schnörkellos nennt, seit 40 Jahren. Mittlerweile hat das 82-Betten-Haus, das in der ersten „Slow Food Travel“-Region der Welt steht, ein Niveau erreicht, das seinesgleichen sucht. Seit dem letzten Umbau sind die Perspektiven noch weiter: vorn der Blick, hinten der Wald. Gärten, Wiesen, Bäume, durchzogen von Bächen und Wegen, Naturpool, Waldsauna.

Blick vom Naturspa auf den Naturpool Foto © Neumüller/Daberer/KK

Im Naturresort rund ums Hotel kann man die Seele baumeln lassen: Es ist 24.000 Quadratmeter groß. Drinnen: Bibliothek, ein Naturspa mit Wohnatmosphäre. 4.0 ist hier nur der Plattenspieler, auf dem Hausherrin Marianne Daberer (oben im Bild) gerne Louis Armstrong auflegt. Das renovierte Gerät empfängt auch über Bluetooth.

Filz, Holz, Licht: Auch bei der Zimmereinrichtung wurde Wert auf nachhaltige, natürliche Materialien gesetzt Foto © Eva Gabriel

Preisgekrönte Naturküche

Dass Langsamkeit köstlich schmeckt, beweist die preisgekrönte Naturküche. Biozertifiziert ist sie, aber nicht verbissen. „Auf Essen als Lebens-Mittel legen wir einen Fokus. Aber nicht dogmatisch. Urlaub soll nicht anstrengend sein“, sagt Daberer, die das Hotel mit ihrem Bruder Christian führt.

Natürlich gut Der Daberer versteht sich als Generationenhotel, keine Hotelhalle, stattdessen Wohnatmosphäre. Die Küche ist biozertifiziert, die Lieferanten regional. Jetzt im Winter sind Langlaufen, Winterwandern und Bio-Yogaretreat und Basenfasten angesagt. Ein Vogerl ist das Maskottchen des Hotels: Der Gast „landet“. Kontakt: Tel. (0 47 18) 590, www.biohotel-daberer.at

