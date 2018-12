Facebook

Das Dachsteinkircherl leuchtet in der Winternacht © HERBERT RAFFALT

Morgen ist Heilig Abend. Da ist es höchste Zeit sich etwas Ruhe zu gönnen und ein gemütlicher Winterspaziergang kann da wahre Wunder bewirken. Durch die Bewegung in der Natur gewinnt man den notwendigen Abstand zum Trubel der vergangenen Tage und kann sich so auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Und wer abends unterwegs ist, kann mit etwas Glück einen herrlichen Sternenhimmel erleben.

Die Route zum Dachsteinkircherl Foto © KLZ/Infografik

Wir beginnen unsere heutige Wanderung am Nachmittag in Ramsau-Ort. Wir marschieren vom Ortszentrum vorbei an der evangelischen Kirche zum Knollhof. Von hier geht es weiter zum Ramsbergerhof und zum Gasthof Edelbrunn. Die Landschaft ist wunderbar verschneit. Noch ist es ruhig am Ramsauer Hochplateau. Hinter dem Gasthof Edelbrunn geht es am Winterwanderweg hinauf zum Dachsteinhaus. Schön am Südhang des Brandriedels gelegen, bietet sich ein erster herrlicher Ausblick auf die Ramsau. Der nächste Platz zum Verweilen ist der sogenannte Sitzbühel.

Die Dachstein Südwand im Abendlicht Foto © HERBERT RAFFALT

Nun wird es etwas steiler. Der breite Weg führt uns gemütlich durch den Wald bis zur Brand-alm. Etwas oberhalb des idyllischen Hüttendorfs liegt sich das Dachsteinkircherl. Die Tage sind kurz und so erreichen wir den Platz bei einbrechender Dämmerung. Still ist es geworden, in der kleinen Kirche brennt eine Kerze. Ein schöner Ort um dem Weihnachtswunder zu gedenken.

Die Tour Ort: Ramsau am Dachstein

Ausgangspunkt: Parkplatz des Veranstaltungszentrums in Ramsau

Gehzeit: Für den Aufstieg rund zwei Stunden

Bevor es in die Hütte auf der Brandalm, ins Dachsteinhaus oder zurück nach Ramsau geht, möchte ich an dieser Stelle meinen treuen Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen.