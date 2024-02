Blühende Paradiese in Oberösterreich

In Oberösterreich wird Gartenkultur so richtig gelebt – es gibt hier sehr sehenswerte Gärten zu bestaunen. Entdecken Sie bei der exklusiven Leserreise mit Oliva Reisen und Gartenexpertinnen Angelika Ertl und Petra Österreicher (3. Termin) das Blumenland Oberösterreich und seine romantischen Gartenlandschaften. Von kleinen feinen Privatgärten bis zu 4.000 m2 großen Gartenanlagen, von Blumengärten über Gemüse- und Kräutergärten bis zu Sammlergärten reicht die Gartenvielfalt. Holen Sie sich außerdem Ideen und Inspirationen in einem Keramikgarten, bei den Herzensgärtnern und im Schaugartenparadies von Christian Kiß! Bei Kaffee und Kuchen bleibt auch genügend Zeit für persönliche Gespräche mit den Gartenbesitzern. Lassen Sie sich begeistern von dieser außergewöhnlichen Gartentour durch Oberösterreich!

Das Angebot

Charterflug ab/bis Frankfurt mit Zuflug ab/bis Graz Busfahrt im modernen Reisebus ab Hartberg, Ilz, Gleisdorf, Graz Webling,

Gratkorn, St. Michael P & R, Liezen

Gratkorn, St. Michael P & R, Liezen 1 Nacht im 4*Best Western Hotel Plaza in Wels mit HP

Eintritte & Führungen gem. Programm

2 x Kaffee und Kuchen im Garten

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine:

25.-26.6. mit Angelika Ertl

2.-3.7. mit Angelika Ertl

3.-4.8. mit Petra Österreicher

Preis pro Person:

299 Euro im Doppelzimmer

339 Euro im Einzelzimmer

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Oliva Reisen:

Tel.: (0 316) 29 109 52

Mail: mail@olivareisen.at

Website: www.olivareisen.at