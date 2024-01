Eine faszinierende Leserreise führt Sie zu den unzähligen kulturellen, landschaftlichen und kulinarischen Höhepunkten von Flandern. Die Region in Belgien ist für ihre reiche Geschichte, beeindruckende Architektur und kulinarische Vielfalt bekannt und wird auch Sie begeistern. In der fünftägigen exklusiven Leserreise mit Geo Reisen erkunden Sie die schönsten Städte Flanderns, darunter die pulsierende Hauptstadt Brüssel, das charmante Gent, das märchenhafte Brügge und das kulturelle Zentrum Antwerpen. Ein Highlight der Reise ist der Besuch des Schlosses Bornem, ein historisches Juwel, das tief in der flämischen Landschaft verborgen liegt. Tauchen Sie ein in die Schönheit und Vielfalt dieser Region und lassen Sie sich von ihrer kulturellen Pracht verzaubern.

Das Angebot

Flug mit Austrian Airlines nach Brüssel

Nächtigungen mit Frühstück

Transfers

Ausflüge und Besichtigungen im komfortablen Reisebus

Eintrittsgebühren gem. Programm

Grachtenrundfahrt Brügge

Wasserbus Kruibeke - Antwerpen

deutschsprachige Reiseleitung

Stadtführungen

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine: 2.6.–7.6.2024 & 23. 9.–28.9.2024

Preis pro Person: 1.399 Euro (EZZ: 390 Euro)

Bustransfer ab/bis Graz: 105 Euro bzw. ab/bis Klagenfurt 155 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Geo Reisen: Hamerlinggasse 6, 8010 Graz

Tel.: (0 316) 81 30 01

Mail: graz@geo.at

Website: georeisen.com/graz