MEIN PARADIES Ramsau und Wörthersee

© APA/GERT EGGENBERGER

Für mich gibt's gleich mehrere Kraftplatzerln, vor allem aber zwei. Zum einen die Ramsau am Dachstein, wo man besonders gut verfolgen kann, wie sich die Landschaft im Lauf der Jahreszeiten verwandelt. Wunderschön ist es im Winter. Oder im Herbst, wenn die Lärchen ganz rot werden, das ist einfach herrlich. Besser kann man nicht entschleunigen. In der Gegend um Schladming komme ich so oft vorbei, wenn ich beruflich in Österreich und Bayern unterwegs bin. Ich schaue dann immer, dass ich einen Zwischenstopp einlegen kann. Im Herbst habe ich mein ganzes Album hier heroben geschrieben.