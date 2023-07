Man nehme mehr als 300 Reiseführer, Rankings, Medien und Kundenbewertungen, jage sie durch einen speziellen Algorithmus - und am Ende kommt ein Ranking der 1000 besten Hotels der Welt heraus. Was "La Liste" auf diesem Weg seit 2015 mit den besten Restaurants macht, bringt nun auch ein Klassement der Hotellerie hervor.

Auf dem ersten Platz liegt die erste Adresse an der Serenissima: Das Hotel Cipriani in Venedig geht als klarer Sieger hervor. Das Fünf-Sterne-Haus liegt auf der Insel Giudecca in der Lagune, in fünf Minuten setzt man mit dem Boot vom Markusplatz aus über. Eröffnet wurde es 1958 von Giuseppe Cipriani - Gründer der berühmten Harry's Bar und Erfinder des Bellini-Cocktails.

In den Top 10 finden sich vier weitere Hotels in Europa: das Cheval Blanc St. Barth und das La Réserve Paris (Frankreich), das Il San Pietro di Positano (Italien) und das Park Hotel Vitznau (Schweiz). Insgesamt dominieren zahlenmäßig allerdings die USA das Ranking.

Österreich ist durch das Hotel Almhof Schneider und das Burg Vital Resort in Vorarlberg sowie das Hotel Tofana Royal, das Interalpen Hotel Tyrol, Das Central, das Ayurveda Resort Sonnhof und das Schlosshotel Ischgl in Tirol vertreten.