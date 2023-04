Ich schippere auf einem Katamaran vor der Küste von Alicante, lausche dem Meer, genieße ein Glas Cava und denke mir: „Soll ich einfach hierbleiben?“ Denn wenn die gebürtige Französin und Bootsbesitzerin Fanny enthusiastisch von ihrem neuen Leben an der Costa Blanca erzählt, gerät man wirklich in Versuchung, es ihr einfach nachzumachen.

Die „weiße Küste“ mit ihren unzählbaren Stränden und Buchten erstreckt sich über gut 220 Kilometer von Dénia im Norden bis Pilar de la Horadada im Süden. Die Hauptstadt Alicante liegt sozusagen als Zentrum fast in der Mitte. Zum Bummeln unter Palmen lädt die Explanada de España ein. Die rund einen Kilometer lange Promenade ist mit 6,6 Millionen Mosaiksteinchen in weißem, rotem und schwarzem Marmor wellenförmig gepflastert. Zugegebenermaßen nicht nachgezählt.

Selbst wenn man kein Frühaufsteher ist – der wunderschöne Sonnenaufgang ist es wert, auch nach einer kurzen Nacht an den Strand „Playa del Postiguet“ zu gehen. Unglaublich, wie schnell die Sonne den Horizont erklimmt und mit den Möwen um die Wette eifert.

Hoch oben thront auch das Wahrzeichen der Stadt: das Castell de Santa Bárbara, das bereits im 9. Jahrhundert von den Mauren errichtet und von den Spaniern bis ins 16. Jahrhundert stetig erweitert wurde. Der Aufstieg zur Burg (es gibt auch einen Lift) hat es in sich, aber der Ausblick macht die Anstrengungen wieder wett.





Blick auf das Castell © Hrast

Wer von Strand und Meer eine Pause machen will, setzt sich einfach in die Tram, die die Fahrgäste in kurzer Zeit nach Benidorm bringt. „Beni York heißt die Stadt unter den Heimischen“, erklärt Reiseführer Antonio. Der Grund ist offensichtlich. Wolkenkratzer konkurrieren um die beste Aussicht auf das Meer.

Ab Benidorm wird es sportlich: Mit dem E-Bike geht es – teilweise am Strand entlang – über Albir in das Örtchen Altea. Kleine Kunsthandwerksgeschäfte in engen Gässchen laden zum Souvenir-Shoppen ein. Und ein Wunder ist geschehen: Als passionierte Nicht-Radfahrerin habe ich den E-Bike-Ausflug unfallfrei überstanden.

Größer kann der Kontrast zwischen Städten wohl nicht sein: Während Benidorm mit seinen Bettenburgen Großstadtfeeling und Partystimmung versprüht, kann man in der farbenfrohen Küstenstadt Villajoyosa durchschnaufen und die Seele baumeln lassen. Ende Juli findet hier jedes Jahr das achttägige Brauchtumsfest „El Desembarco“ statt. Spektakulär werden bei diesem Fest die Kämpfe zwischen Mauren und Christen im Jahr 1538 nachgestellt. Die bunten Häuser am Strand von Villajoyosa zeigten einst den Fischern auf hoher See den Heimweg.

Die Abreise rückt immer näher. Doch eines ist sicher, „!Nos veremos de nuevo!“ Spätestens im Juli gibt es ein Wiedersehen, um mehr vom spanischen Lebensgefühl aufzusaugen und die Costa Blanca weiter zu erkunden.