Italien

Die seit Längerem angekündigte Eintrittgebühr für Tagestouristen in Venedig wird nicht wie geplant am 16. Jänner in Kraft treten, die Einführung wird um ein halbes Jahr verschoben. Ab Mitte des Jahres soll der Eintritt in die Stadt ohne Übernachtung nur nach Kauf eines Online-Tickets möglich sein. Der Preis soll zwischen drei und zehn Euro liegen.

Slowakei

In der Slowakei verteuert sich die Zehn-Tages-Vignette von zehn auf zwölf Euro, die Monatsvignette von 14 auf 17 Euro und die Jahresvignette von 50 auf 60 Euro.

Ungarn

In Ungarn verteuert sich die Monatsvignette für Pkw gleich um 70 Prozent auf 8900 Forint (ca. 21 Euro), die Wochenvignette kostet nun 5500 Forint (umgerechnet etwa 13 Euro), eine Verteuerung um 44 Prozent. Vergleichsweise moderat fällt die Preiserhöhung um fünf Prozent für die Jahresvignette aus, die nun 49.190 Forint (119 Euro) kostet.

Schweiz

Die Schweiz bekommt im Laufe des Jahres 2023 eine elektronische Vignette. Ähnlich wie in Österreich ist ein Parallel-Betrieb geplant – sowohl Klebe- als auch E-Vignette können verwendet werden.

Kroatien

In Kroatien löst am 1. Jänner der Euro den Kuna ab und das Land tritt dem Schengen-Raum bei. Damit entfallen sowohl der Geldwechsel als auch Grenzkontrollen. Die genauen Regelungen und Fristen lesen Sie hier.

Frankreich

Frankreich hat damit begonnen, Kurzstreckenflüge im eigenen Land zu untersagen. Von dem Verbot sind zunächst Flüge zwischen Paris Orly und Nantes, Bordeaux und Lyon betroffen, da es hier gute und schnelle Zugverbindungen gibt.