Gemeinsam mit einigen Tiroler Skiregionen konnte bereits im vergangenen Winter der Skipass inklusive An- und Abreise mit den Nightjets der ÖBB sowie dem Transfer vom Bahnhof zur Unterkunft gebucht werden. Diese Angebote werden in der Wintersaison 2022/23 ausgebaut und beinhaltet nun auch die Region Seefeld.

Die Pakete "Im Nightjet zum Schnee" samt Bahnfahrt, dem Skipass für drei, vier, fünf oder sechs Tage sowie dem Transfer sind nunmehr für die Skigebiete St. Anton am Arlberg, Stubaier Gletscher, "Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental" sowie KitzSki-Skigebiet Kitzbühel, "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau", Tiroler Zugspitz-Arena und für das Zillertal buchbar.

Kombitickets für Zug und Ski

Seit längerem hat die ÖBB im Rahmen der "Wintersport-Kombitickets" bereits die gemeinsame Buchung von Reisen in Tageszügen und Skipässen an. Auch hier wird das Angebot ausgebaut: Ab der kommenden gibt es die Kombitickets auch für die Skiregionen "Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau", Mühlbach am Hochkönig und "Drei Zinnen Dolomiten" angeboten.

Weiter mit dabei sind die Skigebiete Stuhleck, Schladming, St. Anton am Arlberg, Lech Zürs, "Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental", Zillertal, Kitzbühel, Lienz-Osttirol, Gastein, "Snow Space Salzburg" und Zell am See-Kaprun.