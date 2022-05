Vor 590 Jahren, genauer am 6. Mai 1432, wurde der Genter Altar von den Gebrüdern Van Eyck zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Er zählt zu den berühmtesten Kunstwerken der Welt und es ist in Anbetracht seiner Geschichte ein Wunder, dass er noch existiert. Etliche Kunstkrimis entspinnen sich rund um das Meisterwerk, der spektakulärste stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der Genter Altar war zusammen mit anderen Kunstwerken in einem österreichischen Salzbergwerk gelagert und Hitler gab den Befehl zur Sprengung. Es ist ein paar beherzten Altausseern zu verdanken, dass die Schätze im letzten Moment gerettet werden konnten.