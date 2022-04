Wer in Spanien einen touristischen Geheimtipp sucht, wird in der landschaftlich und kulinarisch besonders reizvollen Extremadura fündig. Schon die Römer schätzten die Grenzregion zu Portugal.

Es sei ein „Land der Gegensätze“, hört man oft in Reisebeschreibungen. Und das mag vielleicht sogar für die Extremadura im Westen von Spanien zutreffen, wenn man danach sucht. Doch eigentlich präsentiert sich das kaum bekannte Reiseziel nicht als Land der „Extreme“, sonders als Ort, wo man die Seele baumeln lassen, Leben, Natur genießen und doch in tausendjährige Kultur eintauchen kann. Der Name Extremadura steht übrigens für „jenseits des Flusses Duero“.