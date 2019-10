Die finnische Natur zelebriert ihren Ruf als „Land der tausend Seen“ mit spektakulärer Großzügigkeit. Am besten lässt sich dieser Abenteuerspielplatz direkt auf dem Wasser erleben - auf einem Hausboot. Mit an Bord: eine Sauna und jede Menge „ä“.

Mit einer „schwimmenden Gartenhütte“ unterwegs, wo sonst nur Wasser und Bäume sind © Klaus Höfler

Es dauert keine fünf Minuten, bis es das erste Mal an der Angelrute zupft. „Ich hab einen!“ Der Fang zimmert dem Nachwuchspetrijünger ein lautes Lächeln ins Gesicht. Mit großen Augen beobachtet er den Schwimmer, der wie von Geisterhand nach unten gezogen wird, für einen Augenblick in der Tiefe verschwindet, bevor er sich wieder an die Oberfläche schraubt, nur um wieder abzutauchen. Vorsichtig holt der Zehnjährige die Angelschnur ein. Ja, da zappelt er dann, silbrig funkelnd - der erste Fisch Marke „selbst gefangen“.