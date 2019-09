Facebook

Die Burg Hohenstein thront über dem Nürnberger Land © Thomas Geiger

Ehre deine Mutter Erde, auf dass deine Tage auf Erden lange währen. Die Mutter Erde ist in dir und du bist in ihr ...“ So beginnt Lutz Mahn seine Meditation. Ungewöhnlich ist allerdings der Ort, nämlich die Maximiliansgrotte im Nürnberger Land. In dieser nur zwischen März und Oktober zugänglichen Grotte – die restliche Zeit sind die darin lebenden Fledermäuse ungestört – veranstaltet Mahn mehrmals in der Saison solche Sitzungen, die auch noch von Lichteffekten, Kerzenschein und Gonginstrumenten untermalt werden. Der pensionierte Techniker, der früher Software für Computertomografen entwickelte, befasst sich schon länger mit Schamanismus und anderen Ritualen, ohne sich allerdings als Esoteriker zu sehen.