Vorsicht, Stufe: Haiku Stairs, Hawaii © (c) Hana - stock.adobe.com

Schritt für Schritt auf den ungewöhnlichsten Treppen der Welt: Das Reiseportal Travelcircus.de hat sich die spektakulärsten Stufen vorgenommen - inklusive "Stairway to Heaven".

Ein paar Infos zu Beginn und dann geht es via Fotostrecke rund um die Welt:

Vier der elf gewählten "spektakulärsten Treppen" liegen in Europa. Die längste Treppe im Ranking führt über 1800 Meter bergan und zählt 60.000 Stufen. Das Betreten von Led Zeppelins “Stairway to Heaven” ist illegal und in Kolumbien können rund 70 Millionen Jahre im Zickzack erobert werden.

Los geht's: