Der Bondi Beach nahe Sydney. © (c) Kar Tr - stock.adobe.com

Barcelona hat ihn schon lange, Zürich ebenso und vergangenes Jahr hat auch Rom feierlich seinen Stadtstrand „Tiberis“ eingeweiht. Das Baden vor der städtischen Haustür erfreut sich nicht nur in heißen Zeiten wie diesen großer Beliebtheit.

Kein Wunder, wird urbanen Wasserratten hier doch so einiges geboten. Sei es nun im Norden am Hamburger Elbstrand mit beeindruckendem Blick auf den Hafen oder am Ufer der Seine in Paris. Fakt ist, dass man im Sommer nur allzu gerne auf Mamas oft in den Wind geschlagenen Rat aus Kindheitstagen hört: Kinder, geht doch raus spielen!