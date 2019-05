Ungewöhnlich Passagier erhält Entschädigung für Flugverspätung wegen Vogelschlags

Meist sei in solchen Fällen die Fluglinie von einer Ausgleichszahlung nach der Fluggastrechteverordnung befreit, erklärte das Fluggastrechte-Portal FairPlane am Mittwoch in einer Aussendung.