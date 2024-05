Die Organisation Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) hat pünktlich vor Beginn der Badesaison veröffentlicht, wie viele und welche Strände in Spanien als Gütesiegel für Wasserqualität, Sauberkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Service-Angebot 2024 eine Blaue Flagge aufstellen dürfen.

Ob auf dem Festland oder den Inseln – insgesamt wurden heuer 638 Blaue Flaggen vergeben. Das sind 18 mehr als im Vorjahr, die meisten davon wehen in der Autonomen Gemeinschaft Valencia. Ob Ihr Strand für den heurigen Urlaub auch dabei ist, können Sie auf dieser Liste nachlesen. Allerdings bedeutet es nicht automatisch, dass ein Strand, der nicht darauf steht, schlecht bewertet wurde. Eine Überprüfung durch die ADEAC muss man nämlich kostenpflichtig beantragen.

Flaggentausch auf Mallorca

Wie im vergangenen Jahr haben die Strände auf der beliebten Baleareninsel Mallorca 20 Flaggen bekommen, aber zum Teil sind es andere als 2023. So weht die Blaue Flagge laut der „Mallorca Zeitung“ nicht mehr am Strand von Can Picafort, an der Cala Ferrerader Cala Llombards sowie am Strand von Es Dolç. Neu dabei sind dafür die Strände Cala Estància und Ciutat Jardí in Palma und jene in Formentor und Alcúdia.