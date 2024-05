Alles begann mit Barbies Traumhaus in Malibu. Das pinke Objekt mit Pool tauchte 2023 pünktlich zur Premiere des Blockbusters „Barbie“ wieder bei Airbnb auf – und ist seither durchgehend ausgebucht. Nun hat das US-Unternehmen die Kategorie „Ikonen“ auf seiner Plattform eingeführt und weitere elf außergewöhnliche Angebote präsentiert.

Und zumindest eines davon ist tatsächlich abgehoben, handelt es sich doch um einen originalgetreuen Nachbau des Hauses von Ballonverkäufer Carl Fredricksen aus dem Disney-Pixar-Animationsfilm „Oben“. Weil das aber selbst 8000 Luftballons am Dachfirst nicht heben können, baumelt es an einem Kran über Abiquiú im US-Bundesstaat New Mexico.

Ebenfalls im Programm ist eine Nacht im legendären Uhrenraum des Musée d’Orsay in Paris mit Blick auf die Seine – und auf die Eröffnung der Olympischen Spiele 2024. Motorsportfans können im Ferrari-Museum in Maranello in einem mit Sitzleder bezogenemn freilich roten Bett hochoktanig träumen. Oder man checkt in jenem Haus in Minneapolis ein, in dem Prince den Film „Purple Rain“ gedreht hat und das er danach kaufte.

Die meisten dieser Angebote sind gratis oder kosten 100 US-Dollar (93 Euro) pro Nacht. Allerdings muss man auch das Glück haben und dafür von Airbnb ausgewählt werden.