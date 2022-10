"Obwohl ich seit Jahren mit FinanzOnline arbeite, wurden mir die Klimabonus-Gutscheine postalisch zugeschickt und an meinem Postamt hinterlegt. Die Schalterbeamtin hat mir den RSa-Brief mit den Gutscheinen des Klimaschutzministeriums am Postamt jedoch nicht ausgehändigt, weil mein nachgestellter Titel nicht in der Adresse auf dem RSa-Brief aufscheint und somit nicht mit meinen Ausweisen übereinstimmt", schildert unsere Leserin das Problem, denn ihn allen ihren Ausweisen sei der nachgestellte Titel M.A. angeführt. Name, Anschrift, alle Angaben zu ihrer Person seien deckungsgleich, nur nicht der Titel. Anrufe bei der Post und Klimabonushotline scheiterten, Mails kamen mit automatischen Antworten zurück. "Ich weiß mir keinen Rat mehr! Wie komme ich zu meinem Geld?" fragt sie sich nun.