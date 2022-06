Bahnfahren boomt. Wie berichtet, befördern die ÖBB derzeit so viele Menschen wie selten zuvor - und stoßen bei ihren Kapazitäten dadurch immer wieder an ihre Grenzen. Aber wie viel Gedränge ohne Sicherheitsabstand muss sich der zahlende Fahrgast überhaupt gefallen lassen und ist es rechtlich gedeckt, wenn Kunden mit bezahlten Tickets vom Bahnpersonal zum Aussteigen genötigt werden, weil einfach schon zu viele im Waggon sind? Wir haben uns mit den wichtigsten Fragen zum Thema an die Agentur für Passagier und Fahrgastrechte gewandt und von Maria-Theresia Röhsler, Geschäftsführerin der Schienen-Control GmbH, die Antworten bekommen.