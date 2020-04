Kleine Zeitung +

Faktencheck Arbeitsrecht Sind Risikogruppen jetzt von der Arbeit freigestellt?

Am 30. März 2020 wurde von der Regierung angekündigt, dass bestimmte Risikogruppen während der Corona-Pandemie besonders zu schützen sind. Der Arbeitsrecht-Experte Werner Anzenberger von der Arbeiterkammer Steiermark erklärt, was in der Praxis aus diesem Versprechen geworden ist.