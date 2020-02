Trotz allgemeiner Narrenfreiheit sind auch bei Faschingskostümen ein paar rechtliche Grundregeln zu beachten. Was bei Kostüm-Uniformen, Spielzeugwaffen und besonders freizügigem Outfit zu beachten ist - und warum Ganzkörperkostüme kein Widerspruch zum Vermummungsverbot sind.

© (c) Dan Race - stock.adobe.com

Wer im Fasching als Polizist gehen möchte, sollte Paragraf 83 a des Sicherheitspolizeigesetzes kennen, in dem es um das unbefugte Tragen von Uniformen geht: Echte Polizeiuniformen oder Teile davon dürfen demnach in der Öffentlichkeit nur von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes getragen werden. Sonst drohen Verwaltungsstrafen bis zu 500 Euro. „Man sollte auch darauf achten, dass Kostüm-Uniformen klar als solche erkennbar sind, also dem Original nicht zum Verwechseln ähnlich sehen“, lautet der Rat der Juristen der D.A.S. Rechtsschutzversicherung.