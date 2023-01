Ski-Begeisterte zieht es auch bei vielerorts fehlendem Naturschnee auf die Pisten. Die Unfallgefahr ist dabei leider nicht zu unterschätzen. Warum es derzeit zu besonders schweren Unfällen kommt, lesen Sie hier. "Bei aller Freude am Wintersport sollte man also nicht auf den Versicherungsschutz vergessen", warnt man seitens der Arbeiterkammer. Ist nach Unfall zum Beispiel eine Bergung ins Tal mit dem Hubschrauber nötig, kostet dies ein paar tausend Euro. Hier springt eine private Unfallversicherung ein, wenn Bergungskosten darin ausreichend versichert sind. Schutz für Bergungskosten bieten unter gewissen Voraussetzungen aber auch Kreditkarten, Reiseversicherungen und Mitgliedschaften in Autofahrerclubs, beim Alpenverein oder den Naturfreunden. "Prüfen Sie rechtzeitig vor dem Skifahren, ob Sie hier ausreichend versichert sind!" lautet der dringende Rat.