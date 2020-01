Warum Datumsfehler bei Karenzanträgen fatal sein können, Sie in der Karenz nicht zu viel dazuverdienen sollten und Mütter und Väter nur einen Monat „überlappend“ in Karenz gehen können.

Eltern können die Karenz in maximal drei Blöcke teilen, in denen sie sich abwechseln. © (c) Günter Menzl - stock.adobe.com

Prinzipiell kann die Karenz zweimal geteilt von Vater und Mutter in Anspruch genommen werden. Dabei muss jeder Karenzteil im unmittelbaren Anschluss an die Karenz des anderen Elternteiles beginnen, also mit dem folgenden Kalendertag. Sonst verfällt der Kündigungsschutz nach dem Mutterschutz- und Väterkarenzgesetz.