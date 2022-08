Naturverbunden und friedlich. Die Kulturanthropologin Bettina Ludwig im Interview über moderne Jäger-Sammlerinnen- Gesellschaften und welche Antworten man bei ihnen auf die drängendsten Fragen unserer Zeit finden kann.

Sie haben als Forscherin in der Kalahari Namibias eine der wenigen Jäger- und Sammlerinnen-Gesellschaften, die es noch gibt, kennengelernt: die Ju/’hoansi. Menschen, die 24 Stunden im Freien leben, kein Besitztum kennen, einen ganz anderen Zeitbegriff haben als wir. Menschen, die naturverbunden und sehr friedlich leben. Ein Gegenmodell zu unserer kapitalistischen Gesellschaft, die uns und den Planeten sichtbar in die Bredouille gebracht hat. Was war für Sie das faszinierendste Erlebnis bei den Ju/’hoansi?

BETTINA LUDWIG: Es mag banal klingen – aber die Menschen, die Gemeinschaft.