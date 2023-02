Viele sind mit den Büchern und mit den Filmen aufgewachsen. Kein Wunder, dass sich Fans auch ein Videospiel mit offener, frei erkundbarer Welt in dem Zauberei-Setting gewünscht haben, um selbst die Magie erleben zu können. Die Rede ist vom "Harry Potter"-Universum. Mit "Hogwarts Legacy" ist dies nun möglich. Doch mit der Veröffentlichung des Spiels rufen jetzt einige im Netz zum Boykott des Spiele-Blockbusters auf.

Transfeindliche Tweets

Der Grund für die aktuelle Diskussion auf Social Media sind die transfeindlichen Ansichten von "Harry Potter"-Erfinderin J.K. Rowling. Erst kürzlich äußerte sie sich zu einem geplanten Gesetzesentwurf in Schottland, der es Trans*-Menschen in Zukunft erleichtern soll, ihr Geschlecht vor dem Gesetz zu ändern. Auf Twitter postete sie dazu ein Bild mit einem T-Shirt, auf dem sie die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon als "Zerstörerin von Frauenrechten" betitelt. Versehen hat sie den Tweet mit dem Hashtag "NoToSelfID" (deutsch: "Nein zu Selbst-Identifizierung").

Bereits 2020 ist die Autorin wegen eines Tweets in der Kritik gestanden, den sie mitten im Pride-Month veröffentlicht hat. Darin sprach sie sich gegen die Abschaffung der Geschlechter aus:

Die gleiche Diskussion gab es letztes Jahr, als J.K. Rowling einen ihrer Krimiromane veröffentlicht hat. Die Handlung des Buches sei transphob, lautete der Vorwurf zu "Troubled Blood".

Streamer rufen zum Boykott auf

Nun zur aktuellen Diskussion: Mehrere deutschsprachige Streamerinnen und Streamer haben bereits verkündet, dass sie das Spiel "Hogwarts Legacy" nicht spielen werden, weil sie Rowling und ihre transfeindlichen Aussagen nicht unterstützen wollen. Auch die aus Graz stammende Streamerin "Shurjoka" hat bereits im Jänner den Kauf des Spiels kritisiert.

Trotz Kritik bereits Rekorde gebrochen

Schon vor dem offiziellen Release-Datum hat das Spiel aber Rekorde gebrochen. Vorbesteller konnten "Hogwarts Legacy" schon am 8. Februar spielen. Auf der Online-Vertriebsplattform "Steam" haben am Mittwoch bereits 500.000 Menschen das Spiel gestartet.

Auf der Streaming-Plattform "Twitch" legte das Spiel, laut der Analyseplattform "Gamesight", den erfolgreichsten Start eines Singleplayer-Spiels hin.

© Gamesight

Fakten zum Spiel

Hogwarts Legacy erschien am 10. Februar 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series. Wer das Spiel vorbestellt hatte, konnte schon seit 7. Februar in die Zaubererwelt eintauchen. Für die Playstation 4 und Xbox One erscheint das Spiel am 4. April, für die Switch erst am 25. Juli.