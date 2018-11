Facebook

Rund 100 Milliarden Kurznachrichten wurden 2017 in Österreich mit sogenannten Messenger-Apps verschickt. Schon längst haben diese Dienste die SMS verdrängt. Klarer Marktführer ist WhatsApp. Egal ob Text, Fotos, Videos oder Anrufe, die Möglichkeiten der App sind vielfältig. Ebenso umfangreich sind jedoch auch die Sicherheitsbedenken. Denn WhatsApp ist eine Tochter des Social-Media-Konzerns Facebook, der immer wieder mit dem Datenschutz zu kämpfen hat. So wurde im März bekannt, dass Daten von 87 Millionen Nutzern illegal weitergegeben wurde. Und WhatsApp gibt massenhaft Nutzerdaten an den Mutterkonzern weiter.

Mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Inhalte will WhatsApp Kritiker beruhigen. Das Sicherheitsfeature hat allerdings mehrere Schwachstellen. Die jüngste wurde im August von der Sicherheitsfirma CheckPoint aufgedeckt. Die Experten zeigten, dass bereits versendete Nachrichten manipuliert werden können.

Die Nähe zu Facebook und die Sicherheitsbedenken schaden WhatsApp und nutzen den vielen anderen Mitbewerbern. WeChat will – von China aus – den Messenger-Markt neu aufrollen und Snapchat zielt mit bunten Bildern auf die junge Zielgruppe ab. Andere Anbieter wie Signal, Telegram oder Kik werben mit hoher Verschlüsselung und Anonymität. Übrigens sehr zum Leidwesen der Sicherheitsbehörden. Denn während Polizei und Staatsanwaltschaft technisch in der Lage sind, SMS zu überwachen, scheitern sie bei den diversen Messenger-Diensten an der Verschlüsselung der Textnachrichten.

WhatsApp Ungeschlagen an der Spitze ist WhatsApp.Die App des Facebook-Konzerns wird monatlich von 1,5 Milliarden Menschen genutzt. Nach Kritik von Datenschützern werden Nachrichten inzwischen verschlüsselt. Die Nähe zu Facebook lässt an der Effektivität des Schutzes zweifeln. WhatsApp im App Store WhatsApp im Play Store

Snapchat Bilder,Videos und Nachrichten, die einfach wieder verschwinden. Mit diesem Angebot begeistert Snapchat vor allem junge Nutzer. Mit kreativen Filtern kann man sich selbst ein anderes Aussehen verleihen. Sogar Instagram hat einige Funktionen kopiert. Snapchat im App Store Snapchat im Play Store

WeChat Der Alleskönner aus China hat inzwischen mehr als eine Milliarde Nutzer,auch außerhalb Chinas. WeChat kann jedoch mehr als Nachrichten, Videos oder Telefonanrufe. Man kann damit sogar seine Einkäufe bezahlen. Aber Achtung: Die chinesische Regierung liest mit. WeChat im App Store WeChat im Play Store WeCaht im Play Store

Skype Online-Telefonie und Videokonferenzen sind die wichtigste Anwendung von Skype. Doch die App liefert auch einen guten Messenger mit. Texte, Bilder oder Kurzvideos – alles kein Problem. Und: Skype funktioniert am Handy und am PC. Skype im App Store Skype im Play Store

Kik Jung und anonym. Der Messenger Kik will von Nutzern keine Informationen. Ein Account ist schnell angelegt. Das macht Kik vor allem bei Jugendlichen beliebt. Kritikpunkt: Die Kombination aus Anonymität und jungen Nutzern macht Cybermobbing und -grooming einfach. Kik im App Store Kik im Play Store

Signal Sicherheit ist das wichtigste Merkmal von Signal. Die Nachrichten sind nach militärischem Standard verschlüsselt und können sich auf Wunsch nach einiger Zeit selbst zerstören. Die Open-Source-Software wird sogar von Edward Snowden empfohlen. Signal im App Store Signal im Play Store

Telegram Abhörsicher telefonieren und Nachrichten schreiben, das verspricht Telegram. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat inzwischen ca. 200 Millionen monatliche Nutzer überzeugt. Alle Funktionen von Telegram sind auch auf dem PC verfügbar. Telegram im App Store Telegram im Play Store

