Die traditionelle Jahrgangspräsentation der Steirischen Klassik- und Terroirweingüter ging am Samstag, dem 3. Juni 2023 am Weingut Gross in Ratsch an der Weinstraße über die Bühne. Bei tollem Wetter entwickelte sich ein stimmungsvoller und höchst genussvoller Nachmittag mit herrlichem Gegrillten von Fleischhacker Robert Buchberger, groovigen Sounds von Manfredo di Lavaredo und dem Gusto del Nero Soundsystem. Im Anschluss gab es einen stimmungsvollen Ausklang mit Weinen aus Großflaschen und einer Charity-Weinversteigerung für den Rotary Club Leibnitz.