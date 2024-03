Stellen Sie sich einmal Österreich ohne Semmel vor. Undenkbar! Sie ist knusprig, rescher Wegbegleiter in verschiedensten Lebenslagen. Ob Wurstsemmel, Käsesemmel, Leberkässemmel, Buttersemmel, Marmeladesemmel, Honigsemmel oder Schnitzelsemmel: goldbraun, glänzend, außen rösch und innen flaumig muss sie sein.

Video - So backt Christina Knopfsemmeln, Salzstangerl, Brezn und Zimt-Knöpfe

Varianten gibt es viele. Langsemmel, Kaisersemmel, Handsemmel oder Knopfsemmel: egal wie die Form auch aussieht, all jene, die bereits in den Genuss einer von Hand gefertigten Semmel gekommen sind, wissen ein Loblied auf die Handwerkskunst dahinter zu singen. Vor allem die Handsemmel ist das Meisterstück in der Kategorie Kleingebäck. Dass man etwas Talent zum Formen haben muss, wissen alle, die sich schon einmal daran versucht haben.

Gut zu wissen, dass es auch eine entspanntere Variante gibt. Christina Bauer alias „Backen mit Christina“ zeigt uns heute das Rezept zu ihrer Knopfsemmel. Und die Zubereitung ist einfacher, als man glauben möchte. „Gutes, hausgemachtes Essen ohne großen Aufwand zubereiten, das ist mein Motto!“, lautet die Devise der beliebten Back-Bloggerin. Ihr Konzept geht auf. Sechs Backbücher, ein eigenes Rezeptemagazin, Backzubehör-Shop im Netz, Online-Backkurse und in Tamsweg eine imposante Backwelt plus Kaffeehaus pflastern ihren Erfolgsweg.

Genau dort treffen wir die umtriebige Bäuerin und während sie die Zutaten herrichtet, sprudelt sie gleich darauf los: „Das Rezept zur Knopfsemmel ist etwas ganz Besonderes für mich, denn es begleitet mich, seit es meinen Blog gibt. Es ist mehr oder weniger der Grund dafür, dass ich überhaupt begonnen habe, Backkurse zu geben und meinen Blog zu schreiben!“ Wie das Formen der Semmel im Detail funktioniert, können Sie ganz einfach anhand der Schritt-für-Schritt-Anleitung auf dieser Seite nachlesen.