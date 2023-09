Für das Perillablatt

100 g Frischkäse

100 g Gemüsewürfel

Karotten

Sellerie

Lauch

Paprika

50 g Weißbrotbrösel

1 Dotter

Ingwer

Zitronengras

Chili

Salz

Pfeffer

So wird es gemacht

Alle Zutaten vermengen und kühl stellen. Das Perillablatt mit einem Fleischhammer vorsichtig klopfen. Den Stiel abschneiden und das Blatt mit der violetten Seiten nach unten legen.

Die Masse auf das Blatt geben und einrollen wie eine Kraut- oder Kohlroulade.

In Öl vorsichtig kurz anbraten und auf eine Küchenrolle zum Abtropfen legen.

Für die Creme den Kürbis nach Wahl würfeln. Einen Apfel gewürfelt dazugeben und in Olivenöl anbraten. Mit Gemüsefond und Weißwein ablöschen und einkochen lassen.

Mit etwas Salz, Ingwer, Zitronengras und Chili würzen und aufmixen.

Als Beigabe selbst gemachte Backerbsen und gerösteten Buchweizen darüber streuen.

Backerbsen-Teig

1 Ei

20 g Mehl griffig

1 EL Milch

1 EL Öl

Salz

Muskat

Alles vermengen und in Fett ausbacken.

Buchweizen

Über Nacht in Wasser einlegen und am nächsten Tag abseihen und in Öl langsam braten, bis der Buchweizen knusprig ist. Abseihen, auf Küchenrolle geben und salzen. Anrichten in einem tiefen Teller. Perilla–Creme und die Backerbsen und den Buchweizen darüber streuen.