Zutaten

250 g Beiried-Steak

200 g Steinpilze

Pflanzenöl

Butter

1 Avocado

1 Limette

etwas Vogelmiere

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Das Beiried-Steak rechtzeitig vor dem Braten aus dem Kühlschrank nehmen. Beide Seiten salzen. Pflanzenöl in einer Pfanne auf hoher Stufe erhitzen und das Beiried-Steak darin etwa drei Minuten von jeder Seite braten. Danach mit Salz und Pfeffer nachwürzen und herausnehmen. Ruhen lassen.

Die Steinpilze putzen und in Scheiben schneiden. Butter in einer Pfanne erhitzen. Wenn sie geschmolzen ist und leicht schäumt, die Steinpilze zum Braten in die Pfanne geben. Fünf Minuten anbraten und zwischendurch gut umrühren. Die Avocado schälen und in größere Stücke schneiden. Im Öl von jeder Seite kurz anbraten.

Die Limette auspressen. Den gewonnen Limettensaft mit dem ausgetretenen Fleischsaft und dem Saft der Pilze vermengen und abschmecken.

Auf einem Teller anrichten, mit dem gewonnen Limettendressing sowie Limettenzesten abschmecken und mit Vogelmiere garnieren.