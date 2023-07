Zutaten für eine Tarte mit 20 cm Durchmesser

Für den Mürbteig

125 g Dinkelmehl 630

70 g Butter

35 g Rohrzucker

1/2 TL Zim

1/2 TL Kardamonpulver

1 EL Schlagobers (30 Prozent Fett)

Zusätzlich: etwas Erdbeermarmelade

Für die Mascarpone-Creme

400 g Mascarpone

150 g Creme fraiche

50 g Staubzucker

100 g weiße Kuvertüre

Für das Topping

50 g Erdbeeren

12 g Staubzucker

ca 8 mittelgroße Erdbeeren

ein paar Minzblätter

Zubereitung

Der Mürbteigboden

1. Alle Zutaten in einer Teigschüssel gut vermischen und verkneten. Zu einem Knödel formen. Ist der Teig zu trocken, etwas Obers dazugeben. Ist er zu feucht, etwas Mehl.

2. Eine Springform mit Backpapier auskleiden. Dazu das Backpapier unten einklemmen und den Überstand wegschneiden. Die Innenseite mit Butter einfetten und mit Backpapierstreifen auskleiden. Den Teig in der Form verteilen. Die Ränder ca. 2 cm an der Seite hochdrücken. Mit einer Gabel Löcher in den Boden stechen.

3. Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Die Backform mit dem Mürbteig auf die mittlere Schiene (Gitterrost) stellen. Backzeit ca. 25 bis 30 Minuten. Der Mürbteig sollte mittelbraun und keksig sein. Nach dem Backen auskühlen lassen. Dann den Boden mit Erdbeermarmelade bestreichen.

Die Mascarpone-Creme

4. Mascarpone mit der Creme fraiche und dem Staubzucker in einer Schüssel gut verrühren. Dazu reicht ein Löffel.

5. Die weiße Kuvertüre in Stücke (oder Borken) schneiden und im Wasserbad zerlassen. Unter die Mascarpone-Creme-fraiche-Mischung rühren, sodass eine homogene Masse entsteht. Diese Masse in die Springform auf den Mürbeteigboden geben und gut verteilen.

6. Die Springform über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Das Topping

7. 50 g Erdbeeren mit dem Staubzucker pürieren.

8. Die anderen Erdbeeren (bis auf die mittlere) halbieren. Ausreichend Minzblätter waschen und bereitlegen.

Finish

9. Die Tarte vorsichtig aus der Form lösen und auf einen Teller oder eine Tortenplatte stellen.

10. Das Erdbeerpüree auf der Tarte verteilen.

11. Die Erdbeeren und die Minzblätter auf der Tarte verteilen.