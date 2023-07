Zutaten fürs Hummus

300 g braune Linsen

3 Knoblauchzehen

100 ml Olivenöl

50 ml Apfelessig

80 ml Apfelsaft

1 El Kreuzkümmel

5 Pfefferkörner

1 Tl Koriandersamen

Salz

Zum Garnieren

1 TL geräuchertes Paprikapulver

1 TL Sesam

50 ml Olivenöl

Zutaten für eingelegte Zwiebeln

2 rote Zwiebeln in Streifen geschnitten

100 ml Apfelessig

100 ml Wasser

50 g Honig

1 Lorbeerblatt

1 TL gelbe Senfsaat

Salz

Pfeffer

Zubereitung

1. Linsen über Nacht einweichen. Zwiebeln mindestens 24 Stunden im Voraus zubereiten, können mehrere Wochen im Kühlschrank lagern. Sie passen ausgezeichnet zur Jause oder auch Käsetellern.

2. Zwiebeln in feine Streifen schneiden, in einer Schüssel mit etwas Salz und frisch gemahlenen Pfeffer würzen. Übrige Zutaten aufkochen, Zwiebeln hinzugeben, alles eine weitere Minute leicht köcheln lassen und heiß in ein sauberes Glas abfüllen. Verschließen, auskühlen lassen und im Kühlschrank lagern.

3. Die eingeweichten Linsen gründlich waschen und in Salzwasser behutsam weichkochen. Olivenöl auf maximal 120 Grad Celsius erhitzen, geriebenen Knoblauch dazugeben, Gewürze (Kreuzkümmel, Pfeffer und Koriander) mahlen und kurz zum Öl geben.

4. Linsen mit Öl-Gewürzgemisch, Essig und Apfelsaft zu einer groben Paste pürieren, auf einem Teller ausstreichen und mit geräuchertem Paprikapulver, Öl und Sesam garnieren. Frische Kräuter wie Petersilie oder Koriander passen hervorragend dazu. Mit frischem Brot und den eingelegten Zwiebeln servieren.